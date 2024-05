A- A+

MC Daniel Affair de MC Daniel, Lorena Maria é modelo e empresária e já ficou com Vinícius Jr.; conheça Seguida por 850 mil no Instagram, influenciadora tem se envolvido com o funkeiro, que já namorou com Yasmin Brunet, Jade Picon e Mel Maia

MC Daniel está se permitindo. O funkeiro, em entrevista ao portal Léo Dias, afirmou que está realmente conhecendo melhor a modelo Lorena Maria, de 24 anos, como vinha apontando alguns rumores.

Apesar do envolvimento com a também influenciadora digital, o cantor continua curtindo a vida de solteiro, após relacionamentos sérios com Yasmin Brunet, Jade Picon e Mel Maia.

“Estou conhecendo alguém melhor, estou me permitindo”, disse ele.

Quando perguntado se esta pessoa seria Lorena, ele confirmou: “É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz... Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (...) Ela é 'posturada’”.

Seguida por 850 mil internautas no Instagram, Lorena Maria realiza campanhas publicitárias nas mídias, além de trabalhos como modelo. Ela também é empresária e gerencia as marcas UsebadgalL, de produtos cosméticos, e BadGalMaria, que comercializa peças íntimas voltadas para o público feminino. Ela mesma costuma estrelar campanhas da marca, utilizando as roupas vendidas:

De acordo com o jornal Extra, Lorena, inclusive, já conheceu parte da família de MC Daniel. O encontro da garota com os avós dele, diz a publicação, ocorreu durante uma visita à mansão do cantor no Rio de Janeiro. A modelo até aproveitou o momento para presentear a avó do funkeiro com produtos para cabelo de sua própria marca.

Assim como MC Daniel, a influenciadora também já esteve em relacionamento sério com outros famosos, como é o caso do ator Romaní. Em 2021, ela também foi apontada como affair do jogador da Seleção brasileira Vinícius Jr., após várias interações com ele nas redes sociais. Foi até vista com ele em alguns eventos no Brasil.

Apesar do envolvimento, MC Daniel, em entrevista ao gshow, afirmou que quer viver a vida de solteiro para poder focar na carreira: “Até que se prove o contrário, sou imbejável porque estou focado na minha carreira. Até que apareça alguém, sou imbejável, mas sempre tem alguém, descubra", disse.

