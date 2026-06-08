Afogados: assalto a casa de jogos termina em perseguição, troca de tiros e prisão de dois suspeitos
Polícia Militar apreendeu uma pistola, um revólver, munições, coletes balísticos, aparelhos celulares e um veículo com sinais de adulteração
Um assalto registrado em uma casa de jogos no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife, terminou em perseguição, troca de tiros e dois suspeitos presos.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o caso aconteceu no sábado (6) e foi divulgado pela corporação nesse domingo (7).
Agentes do 12º BPM realizavam rondas quando ouviram disparos de arma de fogo e se deslocaram até uma casa de jogos. No local, a equipe constatou um assalto em andamento.
"Os suspeitos fugiram em um veículo, dando início a um acompanhamento tático. Durante a fuga, os criminosos efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram", afirmou a PM.
Na ocasião, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra um muro. Dois suspeitos foram presos. Contra um deles, havia um mandado de prisão em aberto.
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A Polícia Militar apreendeu uma pistola, um revólver, munições, coletes balísticos, aparelhos celulares e um veículo com sinais de adulteração.
Durante a ocorrência, uma motocicleta foi roubada por outro suspeito que conseguiu fugir. "Após diligências realizadas por equipes do 13º BPM, o veículo foi localizado e recuperado no bairro da Torre".
Os envolvidos detidos e todo o material apreendido foram encaminhados a uma delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.