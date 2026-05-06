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SAÚDE

Afogados da Ingazeira recebe carreta de saúde da mulher com exames e atendimentos especializados

Unidade móvel começa a funcionar nesta sexta (8), oferecendo serviços pelo SUS e reforçando a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero

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Nova carreta de saúde da mulher, do programa Agora Tem Especialistas, iniciará os atendimentos em Afogados da Ingazeira (PE)Nova carreta de saúde da mulher, do programa Agora Tem Especialistas, iniciará os atendimentos em Afogados da Ingazeira (PE) - Foto: MS/divulgação

O Ministério da Saúde inicia nesta sexta-feira (8) atendimentos da nova carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco.

A carreta ficará instalada no Centro Esportivo Municipal Lúcio Luiz de Almeida e será voltada principalmente para a prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero.

A estrutura oferece atendimentos pelo SUS, incluindo consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além da realização de biópsias.

O acesso aos serviços será feito por meio de encaminhamento do próprio município, com pacientes previamente agendadas.

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Equipada com tecnologia e uma equipe multiprofissional, a unidade foi montada para atender especialmente regiões com menor oferta de serviços especializados. A iniciativa, segundo o superintendente do Ministério da Saúde no estado, Rosano Freire Carvalho, busca reduzir o tempo de espera por exames e diagnósticos, uma das principais demandas da rede pública de saúde.

Esse tipo de atendimento itinerante já percorreu diversas regiões do país, levando serviços médicos a locais de difícil acesso e também a cidades consideradas polos regionais. Ao todo, unidades móveis semelhantes já passaram por mais de 1,7 mil municípios brasileiros.

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