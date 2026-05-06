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SAÚDE Afogados da Ingazeira recebe carreta de saúde da mulher com exames e atendimentos especializados Unidade móvel começa a funcionar nesta sexta (8), oferecendo serviços pelo SUS e reforçando a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero

O Ministério da Saúde inicia nesta sexta-feira (8) atendimentos da nova carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco.

A carreta ficará instalada no Centro Esportivo Municipal Lúcio Luiz de Almeida e será voltada principalmente para a prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero.

A estrutura oferece atendimentos pelo SUS, incluindo consultas ginecológicas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além da realização de biópsias.

O acesso aos serviços será feito por meio de encaminhamento do próprio município, com pacientes previamente agendadas.

Equipada com tecnologia e uma equipe multiprofissional, a unidade foi montada para atender especialmente regiões com menor oferta de serviços especializados. A iniciativa, segundo o superintendente do Ministério da Saúde no estado, Rosano Freire Carvalho, busca reduzir o tempo de espera por exames e diagnósticos, uma das principais demandas da rede pública de saúde.

Esse tipo de atendimento itinerante já percorreu diversas regiões do país, levando serviços médicos a locais de difícil acesso e também a cidades consideradas polos regionais. Ao todo, unidades móveis semelhantes já passaram por mais de 1,7 mil municípios brasileiros.

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