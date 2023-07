Afogados recebe mutirão com consultas médicas e emissão de documentos neste sábado (22)

A- A+

Emissão de documentos, consultas clínicas, exames de mamografia, atualização do cartão vacinal, avaliação nutricional e orientações do Procon são alguns dos serviços que serão oferecidos, neste sábado (22), no mutirão da Prefeitura do Recife, na comunidade Vila São Miguel, no bairro de Afogados, na Zona Oeste.



A ação faz parte do programa "Todos Pelo Recife", que promove transformações urbanas e sociais, e vai acontecer na Escola Municipal Vila São Miguel e na Unidade de Saúde da Família (USF) Vila São Miguel/Marrom Glacê, das 8h às 13h.



Na Escola Municipal Vila São Miguel, a população vai ter acesso a vacinas e atualização do cartão, avaliação física e nutricional, exame de mamografia, testagem de infecções sexualmente transmissíveis e consultas em clínica médica, dermatologia e oftalmologia.



A triagem dos pacientes será feita por uma equipe de enfermagem. Já na USF Vila São Miguel/Marron Glacê, serão oferecidos serviços de farmácia, citologia e de saúde bucal. No mutirão, o público que busca oportunidade de trabalho poderá acessar serviços da Agência do Emprego e da plataforma GO Recife.

Também haverá a atualização e inclusão de cadastros no programa federal CadÚnico, bem como a emissão da primeira e segunda vias de carteira de identidade, certidões de casamento, de nascimento e de óbito e outros documentos.

Já o Procon Recife vai oferecer atendimento jurídico, espaço para denúncias, dúvidas e orientações aos consumidores. Para animar a criançada, a Secretaria de Educação vai promover recreação infantil, com contação de histórias e o “pegue-leve” de livros.

A Secretaria da Mulher vai ofertar os serviços da Unidade Móvel de Atendimento à Mulher, que leva informação e ações de prevenção e enfrentamento à violência.



A comunidade também será contemplada com a recuperação de paralelos da rua Djalma Honório, a limpeza de galerias em seis vias, a troca de luminárias e a revitalização da Praça do Mangue. Essas ações representam investimentos da ordem de R$ 240 mil. Os serviços têm previsão de término em 90 dias.

“O mutirão Todos pelo Recife tem o objetivo de levar uma série de serviços públicos às comunidades, facilitando o acesso da população a políticas públicas, ao mesmo tempo em que oferece diversos tipos de atendimento, como na saúde, assistência social, educação e outros”, afirmou o secretário de Governo e Participação Social do Recife, Aldemar Santos.

