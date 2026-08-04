A- A+

Pernambuco Idoso morre após afogamento na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes A vítima, que tinha 79 anos, não foi identificada

Um idoso de 79 anos morreu vítima de um afogamento na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta terça-feira (4).

O afogamento aconteceu nas proximidades do Edifício Golden Beach, na Avenida Bernardo Vieira de Melo.

Apesar de ter sido socorrido por populares e recebido os primeiros atendimentos das equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o idoso não resistiu.

Segundo o Samu, o chamado de socorro do homem ocorreu às 16h25 desta terça.

As equipes de saúde realizaram procedimentos de atendimento, incluindo manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), com apoio de uma motolância e de uma unidade de suporte básico do Samu.

Após cerca de 30 minutos de manobras, a equipe médica da Unidade de Suporte Avançado avaliou a vítima e determinou o encerramento dos procedimentos, constatando o óbito.

A vítima não foi identificada.



Veja também