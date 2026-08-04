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Idoso morre após afogamento na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

A vítima, que tinha 79 anos, não foi identificada

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Orla da Praia de Piedade, nas proximidades do Edifício Golden BeachOrla da Praia de Piedade, nas proximidades do Edifício Golden Beach - Foto: Google Street View

Um idoso de 79 anos morreu vítima de um afogamento na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta terça-feira (4). 

O afogamento aconteceu nas proximidades do Edifício Golden Beach, na Avenida Bernardo Vieira de Melo. 

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Apesar de ter sido socorrido por populares e recebido os primeiros atendimentos das equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o idoso não resistiu. 

Segundo o Samu, o chamado de socorro do homem ocorreu às 16h25 desta terça. 

As equipes de saúde realizaram procedimentos de atendimento, incluindo manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), com apoio de uma motolância e de uma unidade de suporte básico do Samu. 

Após cerca de 30 minutos de manobras, a equipe médica da Unidade de Suporte Avançado avaliou a vítima e determinou o encerramento dos procedimentos, constatando o óbito.

A vítima não foi identificada. 
 

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