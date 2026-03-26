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Cúpula do G7

África do Sul anuncia que não é mais convidada para cúpula do G7 na França por pressão dos EUA

"Fomos informados de que os americanos ameaçaram boicotar a cúpula do G7 caso a África do Sul fosse convidada"

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Presidente francês Emmanuel Macron (à direita) cumprimenta o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa antes de uma reunião bilateral durante a cúpula do G7 em Carbis Bay, Cornwall, em 12 de junho de 2021Presidente francês Emmanuel Macron (à direita) cumprimenta o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa antes de uma reunião bilateral durante a cúpula do G7 em Carbis Bay, Cornwall, em 12 de junho de 2021 - Foto: Ludovic Marin / AFP

A Presidência sul-africana anunciou à AFP, nesta quinta-feira (26), que o presidente Cyril Ramaphosa não é mais convidado da França para participar da cúpula do G7, em Evian em junho, devido à pressão dos Estados Unidos.

“Ficamos sabendo que, devido a pressões contínuas, a França teve que retirar seu convite à África do Sul para participar do G7”, disse Vincent Magwenya, porta-voz da Presidência, com exclusividade à AFP.

“Fomos informados de que os americanos ameaçaram boicotar a cúpula do G7 caso a África do Sul fosse convidada”, acrescentou.

Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente americano, Donald Trump, foi acusado na África do Sul de suposta perseguição aos fazendeiros brancos, ao mesmo tempo em que repreende o país por ter processado Israel perante a Corte Internacional de Justiça devido a supostos atos de genocídio na guerra em Gaza.

Trump boicotou a cúpula do G20 em Joanesburgo, em novembro, e excluiu a África do Sul dos trabalhos do bloco, cuja presidência rotativa é exercida pelos Estados Unidos este ano.

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Foi o presidente francês, Emmanuel Macron, que — durante a cúpula do G20 na África do Sul — convidou pessoalmente Ramaphosa para participar do G7, observou o governo sul-africano.

O G7 reúne as sete nações mais industrializadas do planeta, e suas reuniões são tipicamente ampliadas para incluir nações convidadas — como o Brasil, a Índia e a Coreia do Sul este ano.

A decisão de excluir o líder sul-africano “não terá impacto na solidez ou na natureza estreita do nosso relacionamento bilateral com a França”, afirmou Magwenya.

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