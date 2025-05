A- A+

COMÉRCIO África do Sul busca ampliar comércio de GNL com os EUA, diz Ramaphosa O presidente ressaltou que o mercado americano é crucial para produtos sul-africanos como automóveis, bens agrícolas e minerais

A África do Sul quer ampliar e diversificar suas relações comerciais com os Estados Unidos em setores como gás natural liquefeito (GNL), mineração e minerais críticos. A sinalização foi dada pelo presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 26, após visita oficial a Washington que ocorreu na semana passada. "Há potencial para aumentar e diversificar o comércio entre nossos países em áreas como gás, mineração e minerais críticos, agricultura e produtos nucleares", afirmou.

Ramaphosa esteve nos EUA acompanhado por ministros do governo. Segundo ele, a viagem teve como foco principal "aprofundar nossa parceria econômica estratégica com os EUA, nosso segundo maior parceiro comercial".

O presidente da África do Sul ressaltou que o mercado americano é crucial para produtos sul-africanos como automóveis, bens agrícolas e minerais.

Os dois países também acertaram a criação de um "canal de cooperação econômica" para tratar de tarifas e ampliar o diálogo comercial. "Exploramos novas oportunidades para empresas da África do Sul e dos EUA nos respectivos mercados", disse o presidente, destacando reformas internas para melhorar o ambiente de negócios no país.

Ramaphosa também usou o comunicado para rebater o que classificou como "falsa narrativa" de que haveria um genocídio em curso no país e uma "campanha orquestrada de violência contra fazendeiros brancos". "Foi fundamental engajar diretamente com o governo dos EUA para corrigir desinformações", afirmou.

O presidente da África do Sul confirmou ainda que o presidente americano, Donald Trump, participará da Cúpula de Líderes do G20 em Johannesburgo, quando os EUA assumirão a presidência rotativa do grupo.

