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Internacional África do Sul: eleição local testa CNA em meio a perda de apoio e queixas por serviços básicos Votação definirá os comandos das oito principais prefeituras metropolitanas do país, além de 44 distritos e 205 conselhos locais

Sul-africanos votam nesta quarta-feira, 4, em eleições locais que prometem ser um teste difícil para o Congresso Nacional Africano (CNA), partido que liderou o país no fim do regime de minoria branca, mas vem registrando queda consistente de apoio na última década.

A votação definirá os comandos das oito principais prefeituras metropolitanas da África do Sul, além de 44 distritos e 205 conselhos locais.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, votou em Johannesburgo e elogiou o que chamou de grande participação de eleitores em todo o país. "A participação do nosso povo, quando se olha para as telas de TV e as filas que estão por todo o país, torna este um dia muito especial e histórico", disse. "Na minha visão, há anos não tínhamos uma eleição municipal como esta, em que temos tantos partidos", acrescentou.

Ao todo, 546 partidos políticos disputam votos.

Em Johannesburgo, alguns eleitores disseram à Associated Press que decidiram votar por causa da piora em serviços públicos básicos. No bairro de Alexandra, onde a via até a seção eleitoral instalada na biblioteca River Park tem buracos, esgoto vazando e lixo acumulado nas calçadas, muitos ainda assim compareceram para votar. "Quando tive minha primeira oportunidade de votar, eu não achava que isso importava. Mas isto era importante para mim. Dá para ver o tipo de lugar em que vivemos. Nada funciona aqui", disse Karabo Mogano, de 21 anos, que vota pela primeira vez.

Na cidade de Ekurhuleni, eleitores em uma seção instalada em uma igreja metodista enfrentaram longas filas e afirmaram esperar mudanças na situação local. Partes do município ficaram dias sem água na véspera da eleição. "Eu comecei a votar em 1994. Naquela época era muito empolgante. Mas agora acho que muitas coisas mudaram. Até meu voto está mudando", disse Raymond Selepe, de 65 anos, morador de Tembisa.

Na última eleição municipal, em 2021, o CNA obteve menos de 50% dos votos pela primeira vez desde 1994, quando o apartheid terminou. Em 2024, o partido também perdeu sua maioria parlamentar de 30 anos nas eleições nacionais e passou a governar em coalizão com a segunda maior legenda, a Aliança Democrática(AD), e outros partidos. Ramaphosa, líder do CNA, foi reeleito presidente do país.

Apesar de parceiros no governo de unidade nacional, CNA e AD são rivais nas eleições locais. A candidatura da veterana da AD Helen Zille à prefeitura de Johannesburgo deve testar se o partido consegue ampliar apoio além de sua base tradicional na Cidade do Cabo.

A eleição também marca a estreia do Partido MK em disputas locais. A legenda é liderada pelo ex-presidente Jacob Zuma, que renunciou em 2018 em meio a acusações de corrupção e foi expulso do CNA em 2024 após fundar o novo partido. O MK teve uma estreia forte nas eleições nacionais de 2024, tornando-se a terceira maior força no Parlamento, e mantém apoio relevante na província de KwaZulu-Natal, reduto de Zuma no leste do país.

Os eleitores não escolhem prefeitos diretamente. Eles votam em membros dos conselhos municipais, que administram as cidades e elegem os prefeitos.

A previsão é que as urnas fechem às 21h (horário local) desta quarta-feira (4).

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