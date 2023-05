A- A+

Guerra África do Sul entregou armas à Rússia, diz embaixador dos EUA Diplomata Reuben Brigety afirmou que um cargueiro russo foi abastecido com armas e munições em dezembro no porto da Cidade do Cabo

O embaixador dos Estados Unidos na África do Sul acusou nesta quinta-feira (11) este país de ter entregado armas à Rússia, apesar da sua proclamada neutralidade no conflito com a Ucrânia, em declarações à imprensa local.

O diplomata Reuben Brigety afirmou que, segundo relatórios de inteligência, um cargueiro russo foi abastecido com armas e munições em dezembro no porto da Cidade do Cabo "antes de embarcar para a Rússia" e alertou que "armar os russos é algo extremamente sério".

Uma fonte presente na reunião confirmou suas declarações à AFP.

Mas a embaixada dos EUA, contatada pela AFP, não quis confirmar nem desmentir as acusações.

Questionado no Parlamento sobre o assunto, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, afirmou que as questões relativas a este navio, o Lady R, estão “pendentes”, acrescentando que o assunto será discutido no devido “momento”.

A atracação do navio na maior base naval do país, em Simons Town, na Península do Cabo, gerou polêmica no país antes do Natal.

