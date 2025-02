África do Sul inicia reunião de ministros do G20 com apelo ao 'multilateralismo'

A- A+

A África do Sul inaugurou, nesta quinta-feira (20), a reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, em Johannesburgo, com um apelo ao "multilateralismo", em um evento marcado pela ausência do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

"É essencial que os princípios da carta das Nações Unidas, o multilateralismo e o direito internacional permaneçam no centro de todos os nossos esforços, devem ser o cimento que nos une", afirmou o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, antes de citar as guerras e os conflitos na Ucrânia, no Oriente Médio e na República Democrática do Congo.

"As tensões geopolíticas", as "mudanças climáticas" e as "pandemias" também ameaçam uma coexistência mundial já frágil por si só", alertou.

O G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, está muito dividido em temas importantes como a invasão russa contra a Ucrânia e as mudanças climáticas.

Esta reunião de ministros, uma preparação da cúpula do G20 que será realizada em novembro, reuniu chanceleres das grandes potências europeias, como o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, e o britânico David Lammy.

Participaram também os ministros das Relações Exteriores do Brics, próximos da África do Sul, entre eles o russo Sergei Lavrov e os pares chinês, Wang Yi, e indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos recusou-se a participar da reunião, acusando a África do Sul de promover uma agenda "anti-americana", em meio a uma disputa após o presidente Donald Trump criticar uma reforma promovida pelo país africano para corrigir desigualdades originadas no apartheid.

Ramaphosa afirmou que a ausência de Rubio não é um desastre e não constitui um "boicote", já que os Estados Unidos estavam representados por uma diplomata da embaixada.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, também não comparecerá à reunião dos ministros das Finanças do G20 na Cidade do Cabo nas próximas quarta e quinta-feira "devido a compromissos em Washington", anunciou nas redes sociais.

