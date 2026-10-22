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Organização Mundial da Saúde África enfrenta surto de ebola 'mais complexo' após chegada do vírus à Nigéria, alerta OMS País mais populoso do continente tornou-se a quarta nação afetada pelo surto, que nesta semana passou a envolver diferentes regiões do continente, depois que o Quênia, no leste, relatou nove casos desde 6 de outubro

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a África alertou nesta quinta-feira (22) que o continente enfrenta um surto de ebola "mais complexo", depois que o vírus se propagou do leste da África até a Nigéria.

"Estamos diante de um cenário de surto mais complexo. A Nigéria confirmou um caso importado de doença pelo vírus ebola", declarou Mohamed Janabi, diretor regional da OMS para a África, durante uma entrevista coletiva online.

A Nigéria anunciou na terça-feira (20) o primeiro caso do vírus na África Ocidental, importado da cepa Bundibugyo, responsável por um importante surto na República Democrática do Congo (RDC), em uma mulher do corpo diplomático que viajou recentemente para Uganda.

O país mais populoso do continente tornou-se a quarta nação da África afetada pelo surto, que nesta semana passou a envolver diferentes regiões do continente, depois que o Quênia, no leste, relatou nove casos desde 6 de outubro.

A notícia provocou a lembrança do grande surto de 2014, que atingiu vários países da região e provocou mais de 11.000 mortes na África Ocidental entre o fim de 2013 e 2016.

A experiência da Nigéria em conter com sucesso um surto de ebola em 2014 reforçou a confiança na capacidade do país de responder de forma eficaz a novas ameaças à saúde pública.

A epidemia de ebola na RDC é a mais letal da história do país, com 4.381 mortes entre mais de 9.000 casos confirmados desde meados de maio, segundo as autoridades da área de saúde.

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