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Internacional África Ocidental, rota estratégica do tráfico mundial de cocaína Avaliada em 317 milhões de dólares (1,76 bilhão de reais), a operação reflete o papel crescente da região no tráfico mundial de cocaína

Fotos divulgadas pela polícia da Libéria em julho mostram dezenas de pacotes de cocaína, alguns com a inscrição "Coco" e outros "Poseidon". Trata-se da maior apreensão já registrada no país.

Avaliada em 317 milhões de dólares (1,76 bilhão de reais), a operação reflete o papel crescente da região no tráfico mundial de cocaína.

Nos últimos anos, a África Ocidental tornou-se uma rota privilegiada para os traficantes que transportam a droga da América do Sul, principal região produtora, para a Europa, onde o lucrativo mercado da cocaína registra um forte crescimento.

A situação chegou a tal ponto que o tráfico de drogas constitui atualmente a "maior ameaça" para a Libéria, estimou em agosto seu presidente Joseph Boakai, durante um discurso à nação, após várias apreensões de grande porte.

No âmbito de uma ampla operação contra o narcotráfico, a ex-vice-presidente da Libéria, Jewel Howard Taylor, foi presa por seus supostos vínculos com uma "rede internacional de tráfico de drogas".

Essa realidade está longe de ser exclusiva do país. Em Serra Leoa, um dos traficantes de cocaína mais procurados da Europa, Jos Leijdekkers, encontrou proteção entre pessoas próximas ao presidente Julius Maada Bio e comanda seu império a partir de lá com total impunidade.

"Todos os países da África Ocidental são vulneráveis ao tráfico de cocaína", afirmou à AFP Lucia Bird, diretora para a África Ocidental da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC, na sigla em inglês).

Em um relatório publicado em março, a GI-TOC destaca o papel crescente da região no comércio de cocaína. Segundo estimativas desse estudo, cerca de 30% desta droga consumida na Europa passou pela África Ocidental em 2025.

No entanto, continua sendo difícil determinar a magnitude desse tráfico, devido à sua natureza ilegal e à dificuldade de quantificá-lo.

A análise das apreensões não constitui um indicador confiável.

Rota marítima

Vários fatores favorecem o papel crescente dessa rota, principalmente marítima, nos últimos anos.

Graças à melhoria de suas infraestruturas marítimas e rodoviárias, a África Ocidental tornou-se mais atraente para os traficantes. Seus portos estão cada vez mais conectados.

"Uma parte importante da cocaína é transportada da América Latina para a África Ocidental a bordo de barcos pesqueiros e outras embarcações que não utilizam contêineres. Lá, é descarregada e depois novamente embarcada com destino à Europa", explica Lucia Bird.

"Quando a cocaína é colocada em contêineres na África Ocidental, parece que a rota começa nesse ponto. Dessa forma, evita-se o reforço das medidas de vigilância e dos controles nas rotas provenientes da América Latina".

Enquanto a Europa reforça os controles sobre as embarcações vindas da América do Sul, as cargas provenientes da África Ocidental recebem menos atenção das autoridades aduaneiras europeias.

"Mas isso está mudando, porque a região é cada vez mais considerada uma zona de risco", observa Bird. Embora o transporte de drogas através da África Ocidental seja mais longo e mais caro, "o risco de que a mercadoria seja apreendida é menor".

Nesse sentido, o caso do navio Arconian é revelador. Em maio, a Guarda Civil espanhola realizou, ao longo das Ilhas Canárias, a maior apreensão de cocaína da história.

O navio havia partido de Serra Leoa e tinha como destino a Líbia. Em seus porões, a Guarda Civil encontrou 30 toneladas de cocaína e armas de fogo.

Os investigadores estimam que a embarcação planejava transferir a droga a barcos menores para facilitar sua distribuição na Europa.

Assim como em outras regiões do mundo, o tráfico de cocaína favorece a corrupção de elites locais.

Além disso, muitos intermediários recebem seus pagamentos em cocaína. Diante da falta de contatos suficientes para revendê-la na Europa, a droga acaba inundando o mercado local.

Desse modo, segundo o relatório da GI-TOC, observa-se na região um "aumento do consumo de cocaína em pó e, em medida muito maior, de crack nos últimos cinco anos", embora faltem dados para quantificar o fenômeno.

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