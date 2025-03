A- A+

recife AfroTur: evento para promover herança cultural afrodescendente chega à UFPE com palestras e oficinas Ação, idealizada por estudantes da disciplina de Planejamento e Organização de Eventos 2, no curso de Turismo, acontece no dia 22 de março, das 10h às 16h

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vai receber a primeira edição do “AfroTur - Raízes que Conectam”, com palestras, workshops, oficinas e apresentações culturais. O evento, idealizado por estudantes da disciplina de Planejamento e Organização de Eventos 2, no curso de Turismo, será realizado no dia 22 de março, das 10h às 16h, no Departamento de Hotelaria e Turismo (DHT).

O evento é gratuito e aberto ao público e 100% gratuito, e chega com o objetivo de promover a herança cultural afrodescendente, com destaque para suas contribuições para a formação da identidade brasileira. O AfroTur visa também dar luz ao reconhecimento de práticas, histórias e tradições, tudo isso para tratar sobre o respeito à diversidade em uma cidade como o Recife, referência em turismo cultural e étnico.

"A expectativa é que o evento não só proporcione um dia de aprendizado para o público em geral, mas também crie um espaço de interação e fortalecimento dos laços comunitários", disse a organização, por meio de comunicado oficial.

Programação

A programação conta com palestras sobre o afroturismo, religião, cinema negro e moda afro; workshops de culinária afro e do mangue; oficinas de maracatu, tranças, turbante, frevo, coco de roda, confecção de bonecas Abayomi e capoeira; e apresentações culturais de samba reggae, contação de histórias infantis afro-brasileiras, maracatu, capoeira, bateria e street dance.

O projeto integra a formação dos alunos de Turismo da UFPE para proporcionar uma experiência prática de organização e execução de eventos. A iniciativa conta com o apoio da coordenação do curso de Turismo, do DHT, da Diretoria do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), além de diversas parcerias com empresas e organizações externas.

Inscrição

Para garantir participação antecipada no AfroTur, é preciso fazer cadastro na plataforma oficial. A inscrição também pode ser feita na hora da chegada.

A comunidade pode acompanhar as atualizações e saber mais sobre o evento através do perfil oficial do Instagram oficial, @afrotur_.

Veja também