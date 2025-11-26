A- A+

Educação Afya Faculdade de Ciências Médicas inaugura novo campus em Jaboatão Unidade fica no bairro de Piedade e surge como uma referência em tecnologia

A Afya Faculdade de Ciências Médicas inaugurou, nesta quarta-feira (26), o seu novo campus, localizado na rua José Braz Moscow, no bairro de Piedade. A nova unidade contempla um investimento de R$ 20 milhões.

A celebração contou com a presença da Folha de Pernambuco, representada pela gerente de Mercado, Tânia Campos, e a coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota.

A nova estrutura conta com espaços como biblioteca, sala de estudo em grupo, praça de alimentação, área de lazer e convivência, estúdio para gravações, auditório, além de laboratórios de técnicas cirúrgicas e de anatomia.

A diretora-geral da Afya, Vanessa Piasson, comentou a importância do novo estabelecimento e o que a instituição pode seguir aportando no setor da saúde em Pernambuco.

"Um grande investimento aqui para Pernambuco, que é um estado muito importante, com muitas realizações. A nossa instituição tem a oportunidade de estar trazendo todo o know-how, toda a expertise que a Afya tem, o nosso projeto pedagógico, todos os nossos planos e tecnologias para esse momento, e esse campo vai representar isso, um novo padrão da formação da medicina", refletiu a diretora.

Diretora-geral da Afya, Vanessa Piasson - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O vice-presidente de graduação da Afya, Érico Ribeiro, também celebrou a possibilidade de expandir as estruturas da faculdade, reforçando o compromisso da instituição com a excelência acadêmica, tecnologia avançada e a humanização do cuidado.

"Estamos aqui hoje em Jaboatão inaugurando nosso novo campus de medicina, estamos realizando um sonho. Um sonho de quem? Um sonho dos nossos alunos, um sonho da população de Pernambuco, a população aqui de Jaboatão e dos arredores. Muito importante para a gente trazer todo o nosso ecossistema e formar realmente os nossos médicos dentro do que a gente tem de projeto pedagógico", disse Érico.

Vice-presidente de graduação da Afya, Érico Ribeiro - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Parceria

Para o município de Jaboatão dos Guararapes, a Afya trata-se de uma parceria, com importantes atendimentos ambulatoriais para a população do município. O prefeito Mano Medeiros celebrou mais esse passo.

"Jaboatão hoje é presenteado com essa entrega dessa unidade Afya, com esse novo campus que começa a funcionar a partir de agora. Essa parceria já vem funcionando e agora só temos a ampliar. Esse projeto é muito importante. O Coapes (Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde) funciona aqui em Jaboatão. Os médicos e os estudantes aqui estudam, também trabalham aqui em Jaboatão, se especializam aqui, então, quem sai ganhando com isso é o nosso município, é a população jaboatonense", ponderou o prefeito.



Prefeito do município de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, celebra o novo momento da parceria com a Afya - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Representando o governo de Pernambuco, a vice-governadora Priscila Krause avaliou o impacto que a nova unidade da Afya produz.

"Esses novos equipamentos e laboratórios dialogam com o futuro, de fato. Mas me permita complementar: já conversa com o presente, já faz a diferença no dia que vivemos, e é possível ver essa capacidade de transformação rápida. Quando falamos desses novos agentes de saúde, dentro de uma instituição como essa, o impacto é na vida de milhões de pessoas", disse Priscila Krause.

Vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, discursou no evento de inauguração da nova unidade da Afya - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Workshop

Nesta quinta-feira (27), já no novo endereço, a Afya oferece um workshop de inteligência artificial (IA) na medicina com o diretor-executivo de medicina da instituição, o médico Itamar Gonçalves. O treinamento é voltado para profissionais da área, jornalistas e convidados.

Ambulatório especializado

Junto ao novo campus, a Afya também irá inaugurar no bairro de Marcos Freire um novo Ambulatório Especializado de Ensino e Serviço (AEES), criado para atender simultaneamente às demandas de ensino na área da saúde e às necessidades reais da rede municipal.

Este será o segundo ambulatório especializado instalado pela Afya no município. A primeira unidade foi inaugurada em fevereiro de 2024, no bairro de Prazeres.

Custeado pela Afya Faculdade de Ciências Médicas, o espaço ofertará atendimentos ambulatoriais por meio da regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). A execução de ambas as unidades atende ao repasse relativo à adesão da instituição ao Programa Mais Médicos (PMM), do Governo Federal.

Veja também