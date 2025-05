Agência americana emite alerta sobre consumo de pepinos de fornecedora por presença de Salmonella

A- A+

A FDA, agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, emitiu nesta qunita-feira um alerta para que os consumidores descartassem os pepinos cultivados pela Bedner Growers e distribuídos pela Fresh Start Produce Sales, após os vegetais terem sido associados a um surto de Salmonella no país.



A entidade alertou varejistas, centros de distribuição, atacadistas e distribuidores de serviços alimentícios que receberam os produtos entre 29 de abril e 19 de maio, pedindo que os pepinos fossem retirados das prateleiras.

"A doença geralmente ocorre de 12 a 72 horas após a ingestão de alimentos contaminados com Salmonella, e os sintomas costumam durar de quatro a sete dias. Os sintomas incluem diarreia, febre e cólicas abdominais. Crianças menores de cinco anos, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido têm maior probabilidade de apresentar infecções graves", alertou a FDA.

Em nota publicada em seu site, a FDA afirmou que "alguns pepinos potencialmente contaminados estavam disponíveis" no estado da Flórida, em locais como Boynton Beach, Delray Beach e West Palm Beach. A FDA disse também estar ciente de que o "produto contaminado está disponível tanto em restaurantes quanto em lojas de varejo".

A FDA disse estar "trabalhando para determinar onde o produto potencialmente contaminado foi distribuído" e que "aviso será atualizado conforme necessário". A entidade pede ainda que "restaurantes, varejistas e distribuidores que compraram pepinos recolhidos potencialmente contaminados entre 29 de abril de 2025 e 19 de maio de 2025 devem notificar seus clientes sobre o possível problema de saúde".

"Consumidores, restaurantes e varejistas que compraram ou receberam produtos potencialmente contaminados, incluindo produtos vendidos no atacado, devem limpar e higienizar cuidadosamente todas as superfícies ou recipientes que tocaram. Siga as recomendações de manuseio e limpeza seguros da FDA para reduzir o risco de contaminação cruzada", diz a entidade.

