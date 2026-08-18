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Leia o Jornalterça18/08/2026
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Organização das Nações Unidas

Agência da ONU afirma ter encontrado 'toneladas de material nuclear' na Síria

Diretor da AIEA, Rafael Grossi, elogiou a "decisão calorosa" das novas autoridades que comunicaram a descoberta à agência e tiveram acesso ao local

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Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) - Foto: Joe Klamar/AFP

O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) declarou, nesta terça-feira (18), que a agência da ONU encontrou várias toneladas de material nuclear em um local que não havia sido declarado pelo governo anterior.

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O diretor da AIEA, Rafael Grossi, elogiou a "decisão calorosa" das novas autoridades que comunicaram a descoberta à agência e tiveram acesso ao local, onde, segundo ele, foram encontradas "toneladas de material nuclear que poderiam ter sido usadas para fins ilícitos".

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