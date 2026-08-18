Organização das Nações Unidas
Agência da ONU afirma ter encontrado 'toneladas de material nuclear' na Síria
Diretor da AIEA, Rafael Grossi, elogiou a "decisão calorosa" das novas autoridades que comunicaram a descoberta à agência e tiveram acesso ao local
Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) - Foto: Joe Klamar/AFP
O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) declarou, nesta terça-feira (18), que a agência da ONU encontrou várias toneladas de material nuclear em um local que não havia sido declarado pelo governo anterior.
Leia também
• Damasco e Washington acusam Israel de ataque contra aeroporto militar na Síria
• Apenas 3% das terras agrícolas de Gaza estão intactas e acessíveis, segundo a ONU
• ONU denuncia que 350 trabalhadores humanitários foram assassinados em 2025
O diretor da AIEA, Rafael Grossi, elogiou a "decisão calorosa" das novas autoridades que comunicaram a descoberta à agência e tiveram acesso ao local, onde, segundo ele, foram encontradas "toneladas de material nuclear que poderiam ter sido usadas para fins ilícitos".