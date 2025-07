Agência da ONU diz que seus funcionários em Gaza passam fome

A- A+

A Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) informou, nesta segunda-feira (21), que estava recebendo "mensagens desesperadas de fome" de sua equipe em Gaza, em meio ao aumento dos níveis de desnutrição no território palestino.

A população de Gaza, de mais de dois milhões de pessoas, enfrenta extrema escassez de alimentos e outros itens essenciais. Médicos, a agência de defesa civil e a organização médica Médicos Sem Fronteiras (MSF) relataram um aumento nos casos de desnutrição nos últimos dias.

Em uma publicação no X, a UNRWA observou que a escassez no território palestino fez com que os preços dos alimentos aumentassem 40 vezes, enquanto a ajuda armazenada em seus depósitos fora de Gaza poderia alimentar "toda a população por mais de três meses".

"O sofrimento em Gaza é causado pelo homem (...). Levante o cerco e permita que a ajuda entre com segurança e em massa", enfatizou.

Após o fracasso das negociações para estender um cessar-fogo de seis semanas, Israel impôs um bloqueio total a Gaza em 2 de março, não permitindo a entrada de suprimentos até o final de maio, quando a entrada limitada de caminhões foi novamente permitida.

