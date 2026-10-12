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Mundo Agência da ONU para Refugiados alerta para cortes de financiamento A agência da ONU para refugiados prevê recursos de 2,68 bilhões de dólares (R$ 13,4 bilhões) para 2027

O chefe da agência da ONU para refugiados advertiu, nesta segunda-feira (12), que estão lhe pedindo para "fazer o impossível" devido aos cortes de financiamento, em um momento de crise de deslocamento de pessoas.

O alto comissário da ONU para os Refugiados, Barham Salih, afirmou, durante a reunião anual do Comitê Executivo do Acnur, que o número de funcionários foi drasticamente reduzido pelos cortes orçamentários, ao mesmo tempo que o número de pessoas deslocadas atinge níveis recordes.

"Estamos exigindo mais da resposta aos refugiados justamente no momento em que há menos recursos disponíveis para sustentá-la", afirmou.

Salih disse que a Acnur respondeu a 22 situações de emergência em 18 países este ano, das quais 17 eram novas emergências distribuídas por 15 países.

"Até 9 de outubro, contamos com recursos disponíveis de 3 bilhões de dólares (R$ 15 bilhões), o que representa 35% dos 8,5 bilhões de dólares (R$ 42,4 bilhões) necessários para 2026", afirmou.

A agência da ONU para refugiados prevê recursos de 2,68 bilhões de dólares (R$ 13,4 bilhões) para 2027.

"Não podemos pedir a organizações que lutam para sobreviver que mantenham milhões de pessoas vivas", declarou Salih.

Barham Salih, ex-presidente do Iraque e ele próprio um ex-refugiado, explicou que, desde 2024, cerca de 8.000 funcionários deixaram o Acnur, organismo cujo quadro de pessoal passou de 20.000 para 12.000 pessoas.

Cerca de 117,8 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas até o fim de 2025, segundo dados do Acnur. Dessas, 35,6 milhões eram refugiados da Venezuela, Ucrânia, Síria, Afeganistão e Sudão. O número é ligeiramente inferior ao recorde de 123,2 milhões de deslocados registrado em 2024.

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