Agência da ONU suspende ajuda a Gaza por meio de passagem fronteiriça com Israel

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla em inglês) anunciou neste domingo (1º) que suspendeu as entregas de ajuda à Faixa de Gaza por meio de um ponto essencial com Israel.

É uma "decisão difícil [...] já que a fome está piorando rapidamente" no território palestino, devastado por quase 14 meses de guerra, acrescentou.

A maioria dos caminhões que transportam ajuda humanitária entra em Gaza pelo ponto de passagem de Kerem Shalom, no sul da Faixa.

No entanto, "a estrada desse ponto de passagem não é segura há meses. Em 16 de novembro, um grande comboio de caminhões com ajuda foi roubado por grupos armados", afirmou Lazzarini.

No sábado, "todos" os veículos que transportavam alimentos por essa estrada também foram roubados, relatou.

Em Gaza, devastada por mais de um ano de guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas em solo israelense, "a operação humanitária tornou-se impossível", disse Lazzarini, sobretudo devido ao "cerco contínuo, aos obstáculos colocados pelas autoridades israelenses" e à "falta de segurança" ao longo das rotas.

"A responsabilidade pela proteção dos trabalhadores humanitários e do material é do Estado de Israel como potência ocupante. Deve garantir que a ajuda chegue a Gaza com segurança e abster-se de atacar os trabalhadores humanitários", considerou o diretor da UNRWA, que pediu um cessar-fogo.