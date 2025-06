Agência de energia atômica busca informação de impacto em instalações de Isfahan e Fordo

A- A+

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que está em busca de informações junto a autoridades iranianas sobre qualquer impacto nas instalações nucleares de Isfahan e Fordo, após ter conhecimento das notícias sobre as unidades.

Mais cedo, o porta-voz do exército israelense (IDF), Nadav Shoshani, confirmou que Israel realizou ataques contra a usina nuclear de Isfahan, a 340 quilômetros ao sul de Teerã.

A AIEA confirmou mais cedo que a unidade de enriquecimento de urânio em Natanz, no Irã, foi atingida durante o ataque aéreo lançado por Israel, de acordo com registro do chefe da AIEA, Rafael Grossi, no X.

