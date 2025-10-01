Agência de estatísticas dos EUA suspende divulgação de dados até fim do shutdown
Em comunicado, o órgão afirma, neste caso, um novo cronograma de divulgação de dados será emitido "assim que possível"
O Bureau of Economic Analysis (BEA, na sigla em inglês), agência de estatísticas dos EUA ligado ao Departamento do Comércio, informou que manterá suas operações suspensas "até que o Congresso aprove o financiamento para este ano fiscal".
Segundo o BEA, isso inclui "suspensão de qualquer divulgação de dados econômicos que estava programada para ocorrer enquanto o governo federal estiver paralisado".
Leia também
• Ibovespa começa outubro com fraqueza por petróleo, shutdown nos EUA e quadro fiscal do Brasil
• Petróleo fecha em queda com sinais de maior oferta e de olho em eventual shutdown nos EUA
• Shutdown nos EUA pode, por dia, dispensar 750 mil servidores e custar US$ 400 mi, diz CBO
Em comunicado, o órgão afirma, neste caso, um novo cronograma de divulgação de dados será emitido "assim que possível".
Dentre os dados divulgados pelo BEA estão os de PIB, consumo e renda.
Nesta quarta-feira, não foram divulgados os dados previstos de investimentos em construção, que ficam sob responsabilidade do Census Bureau, também relacionado ao Departamento do Comércio.