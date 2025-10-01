Qua, 01 de Outubro

SHUTDOWN

Agência de estatísticas dos EUA suspende divulgação de dados até fim do shutdown

Em comunicado, o órgão afirma, neste caso, um novo cronograma de divulgação de dados será emitido "assim que possível"

Bandeira dos Estados Unidos Bandeira dos Estados Unidos  - Foto: Reprodução/Internet

O Bureau of Economic Analysis (BEA, na sigla em inglês), agência de estatísticas dos EUA ligado ao Departamento do Comércio, informou que manterá suas operações suspensas "até que o Congresso aprove o financiamento para este ano fiscal".

Segundo o BEA, isso inclui "suspensão de qualquer divulgação de dados econômicos que estava programada para ocorrer enquanto o governo federal estiver paralisado".

Em comunicado, o órgão afirma, neste caso, um novo cronograma de divulgação de dados será emitido "assim que possível".

Dentre os dados divulgados pelo BEA estão os de PIB, consumo e renda.

Nesta quarta-feira, não foram divulgados os dados previstos de investimentos em construção, que ficam sob responsabilidade do Census Bureau, também relacionado ao Departamento do Comércio.
 

