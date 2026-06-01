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TELAS Agência de Saúde da Suécia pede que pais larguem o celular para dar exemplo aos filhos Agência também recomenda que os pais adotem "áreas livres de telas", as mesmas sugeridas para as crianças, como no quarto ou à mesa de jantar

A Agência de Saúde Pública da Suécia pediu nesta segunda-feira (1) que os pais guardem seus telefones celulares quando estiverem com os filhos para dar exemplo e incentivar "hábitos saudáveis".

"Guarde o telefone quando estiver com seu filho. Use apenas se for necessário ou quando estiverem usando juntos", afirma a agência em um comunicado.

A agência também incentiva os pais a desenvolverem "hábitos saudáveis de uso de telas para vocês mesmos",acrescentando que isso influenciaria os hábitos das crianças.

Segundo a agência, estudos mostram que o uso de telas por parte dos pais pode afetar negativamente suas interações com os filhos e que crianças de pais que usam muito as telas têm mais probabilidade de desenvolver hábitos semelhantes.

Também recomenda que os pais adotem "áreas livres de telas", as mesmas sugeridas para as crianças, como no quarto ou à mesa de jantar.

"As crianças não são afetadas apenas pelo que os adultos dizem, mas também pelo que os adultos fazem. As pequenas mudanças na vida cotidiana podem fazer a diferença tanto para as interações no presente, como para os próprios hábitos da criança ao longo do tempo", disse Helena Frielingsdorf, psiquiatra que trabalha na agência.

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