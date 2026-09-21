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Fiscalização

Agência de Transporte recua e suspende testes de radares de velocidade média no Brasil

Órgão diz que suspensão permitirá ajustes técnicos e operacionais no projeto de fiscalização

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Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspende temporariamente os testes de controle de velocidade Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) suspende temporariamente os testes de controle de velocidade  - Foto: ANTT/Reprodução

 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu suspender temporariamente os testes de controle de velocidade média em rodovias federais concedidas.

De acordo com a ANTT, a medida é necessária para realizar analises técnicas e ajustes procedimentais e operacionais relacionados à sinalização e a comunicação aos usuários, com vistas ao aprimoramento do projeto.

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O radar que estamos habituados faz a leitura de velocidade somente do local em que ele está posicionado. Porém, essa nova tecnologia que será testada calcula o tempo gasto pelo condutor para percorrer a distância entre dois ou mais pontos da rodovia. Portanto, se o percurso for feito em tempo inferior ao permitido, o sistema entende que houve excesso de velocidade.

O projeto piloto estava previsto para ser testado em 8 Estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

A ANTT diz ainda que nenhum motorista foi autuado, multado ou penalizado com base nesse sistema.

"Desde o início, os atos que autorizaram os testes determinaram expressamente que os dados aferidos não poderiam ser utilizados para aplicar penalidades aos usuários", diz a ANTT.

Segundo a agência, a iniciativa "integra os esforços para ampliar a segurança nas rodovias e proteger vidas, em alinhamento ao compromisso internacional assumido pelo Brasil no âmbito da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, da ONU".

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