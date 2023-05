A- A+

A Agência do Trabalho reduz atendimentos nesta quarta (24) devido às fortes chuvas

A Agência do Trabalho reduziu os atendimentos nesta quarta-feira (24), devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife. A unidade da Rua da Aurora, no Centro, permanece funcionando até as 13h, mas a recomendação é que os atendimentos sejam remarcados no site do SEDEPE-PE.

A oficina “Controles Financeiros", parte da programação da Semana do MEI no Expresso Empreendedor, também foi remarcada, por causa das chuvas, para a segunda-feira (29), das 9h às 12h.

Informamos que, devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife, o número de atendimentos oferecidos na Agência do Trabalho está reduzido, nesta quarta-feira (24). Os participantes inscritos continuam com suas vagas reservadas, não sendo necessária uma nova inscrição.

