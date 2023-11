Agência Espacial Europeia abre concurso para fabricar nave de carga para a ISS

A Agência Espacial Europeia (ESA) abriu um concurso entre empresas europeias, nesta segunda-feira (6), para construir uma nave que leve carga à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

O projeto vai exigir “capacidade de transporte, fechamento e reentrada, algo que a Europa não tem na atualidade”, declarou o chefe da ESA, Josef Aschbacher, na abertura de uma cúpula de dois dias de ministros europeus do Espaço em Sevilha, Espanha.

A indústria espacial europeia atravessa uma crise de lançamento de foguetes, que se tornou dependente dos veículos americanos.

E pretende manter-se na corrida com os Estados Unidos e a China, assim como contra novos atores, a Índia, no campo de exploração, embora atualmente não disponha de recursos próprios para enviar astronautas ao espaço.

Aschbacher disse que o concurso servirá para estabelecer um serviço que "poderia evoluir mais adiante para um veículo tripulado e servir a outros destinos para além da órbita terrestre baixa".

Este concurso antecipa a nova abordagem que a ESA pretende adotar, seguindo o modelo da Nasa, ao comprar serviços de lançamento da indústria ao preferir desenvolver programas próprios.