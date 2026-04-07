Guerra no Oriente Médio
Agência iraniana Mais reporta ataques à ilha de Kharg, cruciais para a indústria petrolífera
Inimigo americano-sionista lançou diversos ataques contra a ilha e várias explosões foram ouvidas no local"
A imprensa iraniana noticiou ataques nesta terça-feira(7) contra a ilha de Kharg, um importante centro de exportação de petróleo do país.
“O inimigo americano-sionista lançou diversos ataques contra a ilha de Kharg, e várias explosões foram ouvidas no local”, informou a agência de notícias Mehr.
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De acordo com uma mensagem publicada no X pelo jornalista Barak Ravid, do site americano Axios, citando um funcionário dos Estados Unidos, Washington atacou "alvos militares".