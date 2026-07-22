Guerra no Oriente Médio
Agência iraniana Tasnim informa um ataque dos EUA à ilha de Larak, no Estreito de Ormuz
"Autoridades competentes estão desenvolvendo uma investigação para determinar a dimensão do ataque, o ponto exato de impacto e a extensão de possíveis danos", afirmou a agência
A agência de notícias iraniana Tasnim relatou um ataque com míssil dos Estados Unidos à ilha de Larak, no Estreito de Ormuz, na tarde desta quarta-feira (22), e informou que moradores ouviram uma forte explosão no local.
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“Às 14h48, a ilha de Larak foi alvo de um míssil americano”, afirmou a Tasnim. “As autoridades competentes estão desenvolvendo uma investigação para determinar a dimensão do ataque, o ponto exato de impacto e a extensão de possíveis danos.”