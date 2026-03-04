GUERRA
Agência marítima britânica reporta explosão e derramamento de petróleo na costa do Kuwait
Segundo a agência de segurança marítima, um navio-petroleiro foi atingido por uma "grande explosão"
Um navio-petroleiro foi atingido por uma "grande explosão" em águas diante do Kuwait, o que provocou um derramamento de petróleo, informou nesta quinta-feira (5, data local) a agência britânica de segurança marítima UKMTO.
"O capitão de um petroleiro ancorado informa ter presenciado e ouvido uma grande explosão no lado de bombordo [esquerdo] e, em seguida, ter visto uma pequena embarcação se afastar da área", em frente à costa de Mubarak Al Kabeer, no Golfo, publicou a UKMTO na rede social X.
"Há petróleo na água procedente de um tanque de carga, o que pode ter certo impacto ambiental", acrescentou.