Mundo Agência migratória de Trump intensifica prisões contra cidadãos iranianos nos EUA Mehran Makari Saheli é apontado como ex-integrante de uma divisão de elite das Forças Armadas do Irã e teria admitido conexões com o Hezbollah

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) prenderam 11 imigrantes irregulares iranianos em um período de 48 horas, incluindo um indivíduo apontado como colaborador do movimento xiita libanês Hezbollah. A operação, lançada no domingo, se estendeu por nove cidades em oito estados americanos.

Mehran Makari Saheli foi detido em casa nos arredores da cidade de Saint Paul, no estado de Minnesota. Autoridades do ICE afirmam que Saheli é um ex-integrante da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, sigla em inglês), uma divisão de elite das forças armadas do Irã. Segundo informações divulgadas pela CBS, ele teria admitido ter "conexões com o Hezbollah”, organização terrorista libanesa apoiada pelo Irã.

O ICE informou que cinco dos presos possuíam condenações criminais anteriores, que variam de furto qualificado a posse de drogas e armas de fogo.

Um dos detidos, Yousef Mehridehno, estava vivendo ilegalmente nos Estados Unidos há quase 8 anos, segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS). Ele foi preso neste domingo no estado do Mississippi, mas estava foragido desde fevereiro, quando autoridades federais descobrirem que ele mentiu em uma solicitação de visto.



No mesmo dia, os agentes prenderam no Alabama um homem identificado como Ribvar Karmi. Ele foi detido com um cartão de identificação do Exército da República Islâmica do Irã. De acordo com o ICE, Karmi serviu como atirador de elite no Exército iraniano de 2018 a 2021 e entrou nos EUA em outubro de 2024 com um visto K-1, reservado para migrantes que estão noivos de cidadãos americanos. Karmi está agora sob custódia do ICE, onde, segundo os oficiais, permanecerá à espera de processos de deportação.

Além dos 11 cidadãos iranianos que foram presos, os agentes federais também detiveram a cidadã americana Linet Vartaniann, que vai responder por ameaçar um agente e de abrigar um imigrante ilegal. Autoridades do ICE alegam que a mulher ameaçou abrir fogo se agentes de imigração entrassem em sua casa no domingo, avisando que sairia para “atirar na cabeça dos oficiais”.

As autoridades não vincularam a prisão de Mehridehno ou dos outros dois citados a qualquer célula terrorista, e o DHS afirma que não existem ameaças atuais ao território americano, apesar das tensões entre Estados Unidos e Irã após os ataques dos EUA a instalações nucleares iranianas ocorridos no final de semana.



No entanto, todos os 11 iranianos foram acusados ou estão sendo investigados por crimes além de violações civis de imigração, segundo fontes do ICE, que afirmam que os homens presos representam uma ameaça à segurança pública.

Segundo informações da CBS, as autoridades federais pretendem aumentar drasticamente as prisões de imigrantes, com a média diária subindo de 660 nos primeiros 100 dias do governo Trump para 1.200 em junho, mas fontes ligadas à Casa Branca afirmam que a meta do executivo é ainda mais: 3.000 prisões por dia.

