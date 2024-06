A- A+

guerra Agências da ONU devem operar sem obstáculos em Gaza A declaração foi feita em rascunho da declaração final do G7

As agências da ONU, entre elas a UNRWA, devem operar sem obstáculos na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra entre Israel e Hamas que provocou uma grave crise humanitária, declararam nesta sexta-feira (14) os líderes do G7 em um rascunho da declaração final.



"É essencial que as redes de distribuição da UNRWA [a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos] e das outras organizações e agências de Nações Unidas estejam plenamente capazes de enviar ajuda aos necessitados, com o objetivo de atender sua função de forma eficaz", afirmaram os líderes, reunidos na Itália, no texto consultado pela AFP.

Veja também

conflito EUA sanciona extremistas israelenses por dificultar ajuda a Gaza