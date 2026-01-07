Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA
Vídeo mostra agente atirando à queima-roupa
O Departamento de Segurança Nacional confirmou hoje (7) que uma mulher foi baleada e morta por um agente da Imigração durante um confronto entre agentes federais e manifestantes no sul de Minneapolis, segundo informações do Minnesota Star Tribune.
A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse que os agentes “estavam realizando operações direcionadas” quando membros da comunidade começaram a tentar bloquear os veículos. Ela disse que o agente da Imigração “disparou tiros defensivos” quando a mulher tentou atropelar os agentes.
Leia também
• PDVSA diz negociar venda de petróleo aos EUA no "contexto das relações comerciais bilaterais"
• Forças armadas britânicas apoiaram a operação dos EUA para apreender petroleiro no Atlântico
• Ataques israelenses deixam dois mortos no Líbano antes de reunião sobre cessar-fogo
Vários moradores da área que testemunharam a cena disseram que os agentes estavam ordenando que a mulher saísse do veículo. Um vídeo postado nas redes sociais mostrou o veículo dando ré antes de acelerar em direção a um agente, que disparou tiros à queima-roupa.
O governador de Minnesota, Tim Walz, pediu calma. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, disse que a mulher morta tinha 37 anos. “À família, sinto muito”, disse Frey, contestando a versão do Departamento de Segurança Nacional de que ela teria tentado atropelar os agentes.