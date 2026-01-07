Qua, 07 de Janeiro

MUNDO

Agente de imigração atira e mata mulher em Minneapolis, nos EUA

Vídeo mostra agente atirando à queima-roupa

ita policial cerca um veículo suspeito de envolvimento em um tiroteio com um agente do ICE durante operações federais de segurança pública em 7 de janeiro de 2026 em Minneapolis, Minnesota.ita policial cerca um veículo suspeito de envolvimento em um tiroteio com um agente do ICE durante operações federais de segurança pública em 7 de janeiro de 2026 em Minneapolis, Minnesota. - Foto: Stephen Maturen/Getty Images/AFP

O Departamento de Segurança Nacional confirmou hoje (7) que uma mulher foi baleada e morta por um agente da Imigração durante um confronto entre agentes federais e manifestantes no sul de Minneapolis, segundo informações do Minnesota Star Tribune. 

A porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, Tricia McLaughlin, disse que os agentes “estavam realizando operações direcionadas” quando membros da comunidade começaram a tentar bloquear os veículos. Ela disse que o agente da Imigração “disparou tiros defensivos” quando a mulher tentou atropelar os agentes.

Vários moradores da área que testemunharam a cena disseram que os agentes estavam ordenando que a mulher saísse do veículo. Um vídeo postado nas redes sociais mostrou o veículo dando ré antes de acelerar em direção a um agente, que disparou tiros à queima-roupa.

O governador de Minnesota, Tim Walz, pediu calma. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, disse que a mulher morta tinha 37 anos. “À família, sinto muito”, disse Frey, contestando a versão do Departamento de Segurança Nacional de que ela teria tentado atropelar os agentes. 

