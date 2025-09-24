A- A+

SERGIPE Agente de limpeza escapa de atropelamento e se ajoelha para rezar: "Livramento incrível" Erick Danilo Santos disse que aguardava o ônibus da empresa de coleta de lixo chegar quando o fato aconteceu

Um agente de limpeza de 26 anos escapou por pouco de ser atropelado por um carro desgovernado em Aracaju, capital de Sergipe. Logo depois de quase ser atingido, o homem se ajoelha e reza.

O flagrante aconteceu no último sábado (19), na avenida José Carlos Silva, no bairro de São Conrado.

Imagens de câmera de segurança mostram o homem sentado numa calçada quando percebe o carro vindo em alta velocidade e sem controle em sua direção. O veículo chega a passar por cima da mochila dele.

Em entrevista ao g1 Sergipe, Erick Danilo Santos disse que aguardava o ônibus da empresa de coleta de lixo chegar quando o fato aconteceu.

"Nesse dia entendi ainda mais que cada dia é um presente e que não temos garantia do amanhã. A vida é curta, mas a eternidade é real. Foi um livramento incrível e eu só tenho a agradecer", relatou Erick.

Ainda segundo o agente de limpeza, ele só percebeu a gravidade do acidente quando voltou ao local e pediu acesso às imagens do momento.

"Todos os dias eu rezo antes de sair de casa, mas nesse dia eu não rezei. Estava estressado e ansioso com outros problemas pessoais e, mesmo assim, Deus me livrou", celebrou o homem.

Erick disse que não conseguiu identificar o condutor e nem a placa do veículo.

