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Crime

Agentes antidrogas interceptam 'narcolancha' e prendem quatro pessoas na República Dominicana

Operação foi conduzida com o apoio dos Estados Unidos

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Bandeira da República DominicanaBandeira da República Dominicana - Foto: Pixabay/Reprodução

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos na República Dominicana após uma perseguição a uma lancha carregada de cocaína que havia partido da região fronteiriça entre a Colômbia e a Venezuela, informaram as autoridades neste sábado (25).

A operação foi conduzida com o apoio dos Estados Unidos.

O governo de Donald Trump mobilizou uma poderosa frota naval no Caribe para tentar conter o fluxo de cocaína para os Estados Unidos.

A ofensiva levou à prisão do então presidente venezuelano Nicolás Maduro em janeiro, sob acusações de tráfico de drogas, durante uma incursão militar americana em Caracas.

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Pelo menos 150 pessoas morreram nas operações contra o tráfico de drogas no Caribe.

A República Dominicana, uma ilha com 10,7 milhões de habitantes conhecidos por suas praias paradisíacas, é uma ponte utilizada por narcotraficantes que buscam transportar drogas para os Estados Unidos e a Europa.

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