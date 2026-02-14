Sáb, 14 de Fevereiro

ESTADOS UNIDOS

Agentes da TSA trabalham sem receber em aeroportos dos EUA por paralisação parcial do DHS

Analistas alertaram que quanto mais tempo o shutdown parcial ocorrer, mais longas poderão ser as filas de segurança nos aeroportos comerciais dos EUA

Agentes da TSA trabalham sem receber em aeroportos dos EUA por paralisação parcial do DHSAgentes da TSA trabalham sem receber em aeroportos dos EUA por paralisação parcial do DHS - Foto: JUAN BARRETO / AFP

A paralisação do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, da sigla em inglês), que entrou em vigor na madrugada deste sábado, 14, afeta a agência responsável pela triagem de passageiros e bagagens em aeroportos de todo o país.

Enquanto o Congresso do país segue sem um acordo sobre o financiamento anual do DHS, os oficiais da Administração de Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês) deverão trabalhar sem pagamento. O mesmo ocorreu durante a paralisação recorde do governo americano, de 43 dias, encerrada em 12 de novembro.

Analistas e agentes de mercado da indústria aérea alertaram, entretanto, que quanto mais tempo o shutdown parcial ocorrer, mais longas poderão ser as filas de segurança nos aeroportos comerciais dos EUA.

Vale lembrar que o acordo do Congresso para orçamento do DHS expirou à meia-noite de hoje, mas o restante do governo federal tem o financiamento assegurado até 30 de setembro.


 

