ESTADOS UNIDOS Agentes da TSA trabalham sem receber em aeroportos dos EUA por paralisação parcial do DHS Analistas alertaram que quanto mais tempo o shutdown parcial ocorrer, mais longas poderão ser as filas de segurança nos aeroportos comerciais dos EUA

A paralisação do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, da sigla em inglês), que entrou em vigor na madrugada deste sábado, 14, afeta a agência responsável pela triagem de passageiros e bagagens em aeroportos de todo o país.

Enquanto o Congresso do país segue sem um acordo sobre o financiamento anual do DHS, os oficiais da Administração de Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês) deverão trabalhar sem pagamento. O mesmo ocorreu durante a paralisação recorde do governo americano, de 43 dias, encerrada em 12 de novembro.

Analistas e agentes de mercado da indústria aérea alertaram, entretanto, que quanto mais tempo o shutdown parcial ocorrer, mais longas poderão ser as filas de segurança nos aeroportos comerciais dos EUA.

Vale lembrar que o acordo do Congresso para orçamento do DHS expirou à meia-noite de hoje, mas o restante do governo federal tem o financiamento assegurado até 30 de setembro.





