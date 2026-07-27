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Aquecimento Global Agentes denunciam calor extremo e superlotação em prisões italianas Esse tipo de denúncia, conhecido como "esposto", tem como objetivo informar as autoridades judiciais sobre possíveis infrações à lei e solicitar a abertura de uma investigação preliminar

Um sindicato de agentes penitenciários da Itália apresentou na terça-feira uma denúncia à Justiça por supostas expostas das normas de segurança no trabalho, incluindo temperaturas superiores a 50 ºC em algumas prisões superlotadas, numa iniciativa que uma entidade considera sem precedentes.

No documento, ao qual a AFP teve acesso, agentes penitenciários da região da Apúlia (sul) denunciam uma situação “estrutural e persistente” e acusam a administração penitenciária de negligência por não ter enfrentado problemas como a superlotação, o calor extremo, a exposição à fumaça do tabaco e a presença, nas prisões, de detentos com transtornos psiquiátricos.

Esse tipo de denúncia, conhecido como “esposto”, tem como objetivo informar as autoridades judiciais sobre possíveis infrações à lei e solicitar a abertura de uma investigação preliminar. Não requer o pagamento de indenizações.

A denúncia sustenta que os responsáveis pelo sistema penitenciário conhecem perfeitamente as condições nas prisões da Apúlia, as mais superlotadas da Itália, e pede ao Ministério Público que determine se existem responsabilidades penais por não terem sido aplicadas medidas preventivas que poderiam ter limitado os riscos.

Grande parte das prisões italianas precisa de reformas. Muitas foram construídas nas décadas de 1970 e 1980 em concreto maciço para dificultar as fugas, o que favorece o acúmulo de calor no verão e pode aumentar significativamente a temperatura nas celas.

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