Agentes e coordenador da Funase de Jaboatão dos Guararapes são afastados após morte de adolescente

Dois agentes socioeducativos e um coordenador da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram suspensos em meio às investigações da morte de um adolescente de 14 anos, dentro da instituição, no último dia 11.

De acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), foi instaurada "uma notícia de fato com o objetivo de apurar as circunstâncias do óbito do socioeducando", onde "a eventual responsabilidade de funcionários pelo ocorrido" será investigada.

Os três profissionais serão ouvidos na Promotoria de Justiça do MPPE e caso fique evidente que tiveram responsabilidade na morte, o caso será levado à Central de Inquéritos do Ministério.

Relembre o episódio

Um adolescente de 14 anos foi morto por outros seis adolescentes que, assim como ele, estavam cumprindo medida socioeducativa na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Jaboatão dos Guararapes. O espaço tem capacidade para 72 jovens e só 46 vagas estão ocupadas.

Ele foi enforcado com um lençol da instituição, os seus braços foram amarrados ao tronco e seu rosto coberto por um tecido laranja. Imobilizado, o jovem também recebeu um golpe de faca no pescoço.

