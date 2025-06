Agentes entram na sede do Partido Socialista espanhol, sacudido por escândalo de corrupção

A- A+

Agentes da Guarda Civil espanhola entraram nesta sexta-feira (20) na sede central do Partido Socialista do presidente do Governo, Pedro Sánchez, para clonar o conteúdo da conta de e-mail de seu ex-número três, Santos Cerdán, no centro de um escândalo de corrupção.

Em uma decisão emitida nesta sexta-feira, o magistrado do Tribunal Supremo Leopoldo Puente solicitou ao corpo armado a operação de busca e apreensão para "proceder ao acesso e gravação (clonagem) dos conteúdos que possam ser encontrados na conta de e-mail corporativa" de Cerdán, que até pouco mais de uma semana atrás era o influente secretário de organização socialista.

O magistrado também solicitou aos agentes que se dirigissem ao Ministério dos Transportes para fazer o mesmo com a conta de e-mail de José Luis Ábalos, outro dos investigados pela suposta trama e ministro dos Transportes entre 2018 e 2021.

Igualmente ordenou obter informações das contas bancárias e patrimônios de Cerdán, a quem intimou para prestar depoimento como investigado no dia 30 de junho.

Um relatório policial conhecido na semana passada encontrou "indícios consistentes" de que Cerdán faria parte de uma trama que recebia propinas em troca de concessões irregulares de obras públicas.

O ex-secretário de organização poderia ter sido presumivelmente "quem se encarregava de distribuir entre os diferentes participantes as quantias arrecadadas", segundo expõe a decisão desta sexta-feira.

A investigação também aponta como implicados Ábalos, antigo braço direito de Sánchez, e o assessor próximo deste, Koldo García.

