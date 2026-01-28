Qua, 28 de Janeiro

ESTADOS UNIDOS

Agentes federais envolvidos na morte de manifestante em Minneapolis são suspensos

O jornal The New York Times informou que os sancionados são os dois agentes que dispararam no sábado dez vezes contra o enfermeiro Alex Pretti

Agentes do ICE patrulham um bairro onde Renee Good foi baleada e morta por um agente federal nas proximidades da Avenida Portland, em Minneapolis, MinnesotaAgentes do ICE patrulham um bairro onde Renee Good foi baleada e morta por um agente federal nas proximidades da Avenida Portland, em Minneapolis, Minnesota - Foto: Octavio Jones / AFP

Os agentes federais de imigração envolvidos na morte a tiros de um manifestante em Minneapolis foram suspensos, no momento em que aumentam as críticas contra o presidente Donald Trump por defender os funcionários do ICE.

"Trata-se de um protocolo padrão", afirmou um porta-voz do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) à AFP.

O jornal The New York Times informou que os sancionados são os dois agentes que dispararam no sábado dez vezes contra o enfermeiro Alex Pretti depois de ele ser imobilizado no chão por vários agentes federais de imigração.

Pretti, um enfermeiro de 37 anos, faleceu devido aos ferimentos de bala no local dos fatos.

Sua morte ocorreu depois da de Renee Good, outra americana da mesma idade, baleada pela polícia de imigração em 7 de janeiro também em Minneapolis.

