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EUA

Agentes federais fazem buscas na casa de Ilhan Omar, crítica de Trump

A operação - três semanas antes das eleições de meio de mandato, que decidirão o controle do Congresso - foi conduzida por agentes do Homeland Security Investigations (HSI)

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Agentes federais fizeram buscas na residência da congressista democrata Ilhan Omar Agentes federais fizeram buscas na residência da congressista democrata Ilhan Omar  - Foto: Saul Loeb/AFP

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Agentes federais americanos fizeram buscas nesta segunda-feira (12) na residência da congressista democrata Ilhan Omar, em Washington, como parte de uma investigação criminal, informaram as autoridades, em uma escalada do confronto entre o presidente Donald Trump e a parlamentar.

A operação - três semanas antes das eleições de meio de mandato, que decidirão o controle do Congresso - foi conduzida por agentes do Homeland Security Investigations (HSI), braço investigativo da agência de imigração americana, segundo a Fox News, que citou fontes familiarizadas com o caso.

A emissora informou que a operação estava relacionada a uma investigação criminal por fraude envolvendo documentos de imigração apresentados em nome da congressista, nascida na Somália, por seu falecido pai, quando ela era menor de idade.

O responsável pelo controle das fronteiras no governo Trump, Tom Homan, disse à Fox News que não daria detalhes antes de um anúncio oficial, mas confirmou que "a investigação está em andamento há algum tempo" e que "um mandado judicial foi cumprido esta manhã".

Veículos de imprensa americanos citaram o Departamento de Justiça, que confirmou que agentes realizaram uma operação de busca autorizada pela Justiça na região de Washington, mas as autoridades não identificaram Omar nem revelaram a natureza da investigação.

Segundo a Fox News, as buscas teriam começado por volta das 6h00 (horário local), e vários agentes com jaquetas do HSI foram vistos em frente à residência da parlamentar.

Omar, de 44 anos, é uma democrata de esquerda e uma crítica ferrenha de Trump, particularmente da ampla ofensiva de seu governo contra a imigração.

O presidente republicano entrou em confronto repetidas vezes com Omar, que chegou aos Estados Unidos vinda da Somália ainda criança e tem sido alvo frequente de seus ataques políticos.

Omar não se pronunciou publicamente de imediato sobre as informações. A AFP solicitou comentários ao gabinete da congressista e ao governo Trump.

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