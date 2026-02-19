A- A+

SEGURANÇA Agentes de trânsito de Paulista vão utilizar câmeras corporais para fiscalização; entenda De acordo com o secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, Ricardo Medeiros, as imagens registradas poderão ser utilizadas para esclarecer ocorrências e coibir abusos

Agentes municipais de trânsito de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, vão passar a utilizar câmeras fixadas no uniforme, conhecidas como câmeras corporais (Body-Worn Cameras – BWCs).

De acordo com a prefeitura, "a medida tem como objetivo ampliar a transparência nas abordagens, garantir mais segurança aos profissionais e aos cidadãos, além de fortalecer os mecanismos de controle e fiscalização dos serviços prestados à população".

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento das intervenções de segurança viária na cidade.

De acordo com a gestão, 12 câmeras já estão em operação, atendendo parte dos serviços diários do município.

A expectativa é de que o uso seja ampliado gradualmente até alcançar todos os serviços.

Atualmente, Paulista conta com 16 serviços diários, sendo oito de motopatrulhamento e quatro viaturas.

As motocicletas e viaturas contempladas nesta etapa já utilizam as câmeras corporais durante o serviço.

De acordo com o secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, Ricardo Medeiros, as imagens registradas poderão ser utilizadas para esclarecer ocorrências, coibir abusos e resguardar os profissionais em situações de acusações indevidas ou falsas declarações.

“É uma segurança para o agente e para o cidadão. Tudo passa a ficar registrado, trazendo mais confiança e clareza para todos os lados”, destacou.

A secretaria também informou que o uso das câmeras corporais será requisito obrigatório no processo de armamento da Guarda Municipal.

O município encontra-se em fase de estudos e trâmites legais para a implantação do armamento, incluindo autorizações junto ao Exército Brasileiro e à Polícia Federal. Paralelamente, estão em fase de estruturação a Corregedoria e a Ouvidoria, além de outros mecanismos institucionais exigidos para dar entrada formal no processo.

Com informações da assessoria de imprensa

