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operação Fora de Forma

Servidores são alvos de operação contra fraude em concurso da Polícia Militar de Pernambuco

Segundo a Polícia Civil, agentes públicos participavam da execução das fraudes trocando candidatos por "dublês"

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Investigações foram iniciadas em setembro de 2025 com o objetivo de identificar e desarticular a associação criminosa especializada em fraudes em concursosInvestigações foram iniciadas em setembro de 2025 com o objetivo de identificar e desarticular a associação criminosa especializada em fraudes em concursos - Foto: PCPE/Divulgação

Agentes públicos suspeitos de fraudes em concursos, com atuação estruturada para burlar um certame da Polícia Militar de Pernambuco, são alvos da Operação Fora de Forma, deflagrada nesta quarta-feira (26) pela Polícia Civil do estado (PCPE).

De acordo com a corporação, servidores vinculados às Polícias Militares dos estados de Pernambuco, da Paraíba e do Ceará, além de servidores do Ministério Público da Paraíba, participavam da execução das fraudes, mediante a substituição de candidatos, modalidade conhecida como "dublê".

Eletrônicos e documentos foram apreendidos | Foto: PCPE/Divulgação

Estão sendo cumpridos na deflagração da operação 12 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Santa Cruz do Capibaribe, Floresta, Mirandiba e Petrolina, em Pernambuco, e em São José de Piranhas (PB), Princesa Isabel (PB), Porteiras (CE) e União dos Palmares (AL). Celulares, notebooks, scanner e documentos foram apreendidos.

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As investigações começaram em setembro de 2025 com o objetivo de identificar e desarticular a associação criminosa especializada na prática de fraudes em concursos, e assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco.

Também apoiaram as investigações o Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), a Polícia Científica do estado, a Corregedoria da Polícia Militar da Paraíba, as Polícias Civis dos estados da Paraíba, do Ceará e de Alagoas, e a Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas.

A Operação Fora de Forma está sob a responsabilidade dos delegados Juliano Ferronato e Júlio César Pinheiro, respectivamente, titular e adjunto da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção. Os detalhes da ação serão divulgados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26), no Recife.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco para repercurtir a operação e aguarda retorno com o posicionamento da instituição.

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