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operação Fora de Forma Servidores são alvos de operação contra fraude em concurso da Polícia Militar de Pernambuco Segundo a Polícia Civil, agentes públicos participavam da execução das fraudes trocando candidatos por "dublês"

Agentes públicos suspeitos de fraudes em concursos, com atuação estruturada para burlar um certame da Polícia Militar de Pernambuco, são alvos da Operação Fora de Forma, deflagrada nesta quarta-feira (26) pela Polícia Civil do estado (PCPE).

De acordo com a corporação, servidores vinculados às Polícias Militares dos estados de Pernambuco, da Paraíba e do Ceará, além de servidores do Ministério Público da Paraíba, participavam da execução das fraudes, mediante a substituição de candidatos, modalidade conhecida como "dublê".

Eletrônicos e documentos foram apreendidos | Foto: PCPE/Divulgação

Estão sendo cumpridos na deflagração da operação 12 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Santa Cruz do Capibaribe, Floresta, Mirandiba e Petrolina, em Pernambuco, e em São José de Piranhas (PB), Princesa Isabel (PB), Porteiras (CE) e União dos Palmares (AL). Celulares, notebooks, scanner e documentos foram apreendidos.

As investigações começaram em setembro de 2025 com o objetivo de identificar e desarticular a associação criminosa especializada na prática de fraudes em concursos, e assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco.

Também apoiaram as investigações o Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), a Polícia Científica do estado, a Corregedoria da Polícia Militar da Paraíba, as Polícias Civis dos estados da Paraíba, do Ceará e de Alagoas, e a Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas.

A Operação Fora de Forma está sob a responsabilidade dos delegados Juliano Ferronato e Júlio César Pinheiro, respectivamente, titular e adjunto da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção. Os detalhes da ação serão divulgados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26), no Recife.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar de Pernambuco para repercurtir a operação e aguarda retorno com o posicionamento da instituição.

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