Agentes visitam residências de Paulista, esta semana, para identificação de pontos de Aedes aegypti

A- A+

Desta terça (4) à próxima sexta-feira (7), Paulista realizará um Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) na cidade, localizada na Região Metropolitana do Recife (RMR).



O trabalho será feito por 105 Agentes de Combate às Endemias (ACEs), a partir das 8h, e acontecerá por amostragem.



Segundo a prefeitura, nos pontos escolhidos, as equipes visitarão imóveis para inspecionar recipientes com a presença de larvas do mosquito, responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya.



A ideia é que, com base no levantamento, a Vigilância Ambiental do município definirá estratégias para conter o vetor.

Veja também

China Polícia de Hong Kong oferece recompensa por informações para captura de ativistas no exterior