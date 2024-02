A- A+

CARNAVAL 2024 Agora ao lado da Mulher-Aranha, Homem-Aranha, mais uma vez, impede o inimigo de roubar a água Brincadeira de Carnaval no Alto da Sé já é tradição em Olinda

Um dos momentos mais aguardados pelas crianças no Carnaval de Olinda aconteceu no fim da manhã neste domingo (11).



O Homem-Aranha e a Mulher-Aranha - ela presente pela primeira vez presente - protagonizaram mais uma encenação na caixa d'água da Compesa no Alto da Sé.

Os dois super heróis impediram o inimigo, Ninja Carcará, de levar a água.

