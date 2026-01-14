'Agora há calma' e 'temos total controle', diz chanceler do Irã à Fox News

A- A+

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta quarta-feira (14) que seu governo tem controle total da situação no país, em um momento em que as autoridades conduzem a repressão mais severa a protestos em anos.

"Após três dias de operação terrorista, agora há calma. Temos o controle total", disse Araghchi ao programa "Special Report", da emissora americana Fox News.

