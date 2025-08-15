A- A+

SAÚDE Ministro anuncia novidades para agilizar atendimentos cardiológicos e do câncer de colo de útero Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai fazer anúncios importantes ligados ao assunto, no estado

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, vai fazer anúncios importantes em Pernambuco, nesta sexta-feira (15), relacionados ao rastreio do câncer de colo de útero. Esta é a sexta neoplasia mais frequente no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

As novidades integram o programa ‘Agora Tem Especialistas’, que foi lançado em maio último com intuito de usar toda a estrutura de saúde do país, tanto pública como privada, para aumentar a oferta de atendimento ao público.

Por volta das 10h, ele estará na Unidade de Saúde da Família Doutora Fernanda Wanderley. Em seguida, às 12h30, visita o Hospital da Mulher do Recife, onde anuncia iniciativas para aprimorar o rastreamento do câncer do colo do útero.

Segundo adiantou Padilha no telejornal Bom Dia Pernambuco, da TV Globo, essas novidades refletem tanto a nível local como nacional. A partir de agora, se intensifica a busca ativa pela neoplasia que é uma das que mais mata mulheres no Nordeste e Norte do Brasil.

“Essa nova tecnologia implementada pelo Ministério da Saúde vai dar muito mais rapidez. A gente abandona aquele teste do Papanicolau e passa a fazer uma transição para uma nova tecnologia que passa a identificar o câncer de colo de útero. Isso vai ser feito nas Unidades Básicas de Saúde. Mulheres, de 25 a 60 anos têm que fazer esse exame”, alega.

Agilidade no resultado

Conforme continua o ministro, a vantagem para a mulher é que ela tem que fazer esse exame a cada 5 anos. O teste também é feito a partir de coleta na via vaginal, porém sem incômodo e sem demora para receber o resultado.

“O diagnóstico é feito através de uma técnica de biologia molecular que identifica o vírus que detecta o câncer de colo de útero e já encaminha a mulher direto para o tratamento. Quem tiver [resultado] negativo, só precisa voltar para refazer o teste 5 anos depois. Pernambuco foi pioneiro nisso”, complementa ele.

A nova testagem começa em 12 estados brasileiros, mas a intenção da pasta é chegar a 20 unidades da federação, até o final de 2025. Até o ano que vem, todas as mulheres do Brasil poderão participar do mecanismo, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Outras agendas

Durante todo o dia, Padilha cumpre outros compromissos no Recife. Às 13h30, estará no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), bairro dos Coelhos, centro da capital anunciando a instalação de um acelerador linear que vai auxiliar na radioterapia para o câncer.

“Esse é um dos gargalos. Às vezes, as pessoas até conseguem diagnosticar o câncer, mas demoram muito tempo para entrar na radioterapia. Pernambuco é um dos estados que têm o maior déficit para isso”, pontua.

No estado, três unidades hospitalares contam com o equipamento: Real Hospital Português, Imip e Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Este último será visitado por Padilha, às 14h30. Cada um desses aparelhos inclui 700 pacientes no tratamento. Somente no RHP, mais que dobra a capacidade da unidade.

Às 16h, Alexandre Padilha vai estar no Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape), bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Nesta unidade serão anunciados novos investimentos para ampliação dos atendimentos. A iniciativa atrai hospitais particulares e planos de saúde com o intuito de quitar dívidas com a União.

