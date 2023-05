Agora vocês farão falta: para sempre Leila e Rita

A- A+

A disposição por rever fotos antigas em certos finais de semana costuma-me levar às boas lembranças e reflexões. Ao repetir esse gesto, recentemente, deparei-me com fotos dos diretores Luiz Carlos Lacerda (Bigode) e Ruy Guerra, bem como da atriz Janaína Diniz, respectivamente, amigo, ex-marido e filha da saudosa Leila Diniz. Todos presentes numa dessas jornadas do nosso festival de cinema. Um trio que, pelo seu envolvimento direto com Leila, revigorou-me na discreta lembrança que tinha da beleza e da audácia daquela mulher, tão marcante que foi.



Leila morreu em junho de 1972, após completar 27 anos, num trágico acidente aéreo em Delhi, na Índia. Justo no regresso de um festival de cinema realizado em Adelaide, na Austrália, quando lá esteve para representar como protagonista, o filme de Bigode, "Mãos Vazias". À epoca, havia completado meus 11 anos de idade e lembrava muito bem do impacto que me causou sua beleza, nos meus olhos inocentes de pré-adolescente. Ainda muito longe de enxergá-la - é claro - como uma ativista revolucionária (pelos olhos conservadores), ou mesmo como um mero objeto sexual (na estranha opinião de feministas mais fervorosas). Seu desaparecimento prematuro, à semelhança do ocorrido com a atriz Adriana Prieto (morta num acidente de carro, em 1974, aos 24 anos), trouxeram-me inquietações sobre o sentido das perdas repentinas.



Bem, nessas conexões entre o passado e o presente, resta-me explicar a sutileza de uma sinapse própria, que me fez sentir envolvido com minhas primeiras referências femininas oriundas do cinema. Seria por aí o caminho para entender uma parte do meu engajamento profissional com a atividade? Creio que sim e explico esse capítulo.



Antes de ir fundo até o desfecho, preciso completar uma conexão que ficou aqui perdida. Falei da lembrança da imagem feminina que me seduzia, via Leila e Adriana, mas esqueci da terceira e do episódio que envolveu todas, no meu imaginário infanto-juvenil. A outra atriz que compôs meu trio referencial foi Irene Stefânia, esta de vida e atividade mais longeva (falecida em 2017). Assim, o que une as três? E o que me levou a referenciá-las? Bem, nada que não fosse um filme para unir e referenciar. Refiro-me à obra dirigida pelo diretor e ator Reginaldo Farias, mais precisamente "Os Paqueras", lançado em 1969 e revisto nas telas dos cinemas de bairro tempos depois.



Numa circunstância fora do convencional, o cartaz do filme e a possibilidade de assisti-lo em parte, numa presença bem reservada, era o que cabia para um garoto de 11 anos. É que à época morei na vizinhança do cinema Atlântico (hoje Teatro Barreto Junior, no Pina) e tinha lá meus privilégios, por meu pai conhecer o cara da projeção. Diante de cartazes atraentes o suficiemte para mexeram com o interesse (e a libido), conseguia dar minhas escapadas. E assim vi Leila, Adriana e Irene. Numa daquelas exibições fora de lançamento. Ainda nesse modelo, pude ver também a exuberância de Vera Fischer, em muitos dos seus filmes. E, para pôr a descontração e a diversão em dia, registro também as marcantes chanchadas da Atlântida. Ponto para os saudosos cinemas de bairro.



Dito tudo isso, cabe um detalhe daquela exibição especial de "Os Paqueras". O contato que tive com fotos e recordações, fez-me constatar que o grupo "Os Mutantes" compunha a trilha do filme. E quem estava lá, no bojo dessa geração que marcou nossa cultura nos anos 60? Sim, a figura não menos combativa de Rita Lee. Eis então a conexão perfeita, que me faz aqui, na singeleza deste texto, juntar Leila e Rita. Separadas por conta do precoce desaparecimento de Leila, mas agora reunidas noutra dimensão. Quem sabe para contestarem juntas aqueles velhos costumes que ainda insistem hoje em pôr as mulheres num plano menor.



Talvez a forte referência feminina na minha formação seja a grande motivação para ter enxergado, desde cedo, a importância do papel feminino numa sociedade patriarcal. Mas, é também óbvio que a luta de expressões midiáticas tão bem conduzidas por Leila e Rita, resultaram num esforço adicional. Por mais que os obstáculos continuem nessa eterna negligência de parte da sociedade, de por definitivamente a mulher em nível de igualdade. Assim como, no limite das suas condições, fez minha mãe como educadora, à epoca já comprometida com a causa do poder feminino.



Rever as fotos e trazer à luz da reflexão a geração de Leila e Rita, deveria ser o mantra dessa luta, que agora se espera que seja para valer. Por enquanto cabe a melhor tradução do titulo deste texto: irão faltar as contratações das duas, mas Leila e Rita estarão para sempre na memória das mulheres - e todos que entenderam o significado de seus gestos.







*Economista e colunista da Folha de Pernambuco





