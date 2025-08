A- A+

Pernambuco Agosto deve ter ventos de 20 km/h, redução das chuvas e temperaturas dentro da média; veja previsão Meteorologista da Apac pontua que, em agosto, os ventos fortes são sentidos com maior frequência no Sertão

O mês de agosto começou nesta sexta-feira (1º). O período é marcado por diminuição das chuvas, aumento dos ventos e previsão de temperaturas dentro da média em Pernambuco.

Segundo o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Roberto Pereira, são aguardados ventos de 10 a 20 quilômetros por hora, com maior intensidade no Sertão do estado.

"Isso acontece em virtude da diferença entre a temperatura do oceano e do continente. Em agosto, tem o que a gente chama de amplitude térmica maior", afirmou Roberto.

Ele explica que isso acontece quando há uma grande diferença entre a temperatura mínima e máxima. "A diferença entre a maior e a menor temperatura faz com que a gente tenha o que chamamos de gradiente, com intensidade maior dos ventos", relatou.

A amplitude térmica ocorre nesta época também pelo distanciamento do inverno e maior proximidade da primavera, que inicia no Hemisfério Sul em 22 de setembro.

Meteorologista da Apac, Roberto Pereira detalha previsão para o mês de agosto | Foto: Cortesia

"Os ventos com intensidade acontecem o ano todo aqui em Pernambuco, estamos numa região que venta muito. A diferença é que eles são mais frequentes e com maior intensidade nesta época do ano", relatou.

O meteorologista pontua que, em agosto, os ventos fortes são sentidos com maior frequência no Sertão de estado, onde, neste período, ocorrem as maiores temperaturas durante o dia e as menores na madrugada, gerando o "gradiente".

Na RMR, devido ao volume de prédios, ou seja, barreiras, acontece a canalização e o vento intenso pode se apresentar em rajadas em alguns pontos.

Agosto terá menos chuvas

O especialista Roberto Pereira explica que agosto é o mês seguinte à quadra chuvosa, que começa em abril e termina em julho, período em que ocorre em torno de 60% das precipitações esperadas para todo o ano.

Para a Região Metropolitana do Recife (RMR), por exemplo, a média histórica para julho é de 314 milímetros, enquanto para agosto o acumulado esperado para todo o mês é de 177 mm.

"Naturalmente, já tem uma diminuição nas chuvas e, este ano, a gente não tem nenhum dos sistemas meteorológicos climáticos, como o El Niño e La Niña, com intensidade para provocar interferência. Teremos um ano dentro da normalidade", afirmou o meteorologista.

Para a Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste, a média histórica mensal é de, respectivamente, 177 mm, 112,4 mm e 58,5 mm, podendo toda a chuva aguardada acontecer em um curto período.

"Pode ter a distribuição dessas chuvas em três a quatro dias ou em vários dias com chuvas fracas. Geralmente, com chuvas em torno de 30 a 40 mm, em três ou quatro dias, já atinge essa média histórica", destacou o especialista.

Ainda segundo Ricardo, não são aguardados grandes volumes de precipitações que possam gerar maiores transtornos para a população. "A possibilidade de que isso aconteça é pequena", pontuou.

Já para o Sertão, o especialista explica que a região já tá vivendo o período de secura. "As chuvas são raras nessa época para lá, o volume é muito baixo", destacou.

Temperaturas devem ser dentro do esperado

O especialista informou que, durante o mês de agosto, as temperaturas devem ter menores durante a madrugada e maiores no período da tarde, dentro da normalidade da média histórica.

"Teremos temperaturas em torno de 20 graus em algumas áreas altas do Sertão e do Agreste, e em dias com menos nebulosidade, a temperatura pode chegar até 34 graus. Já no Litoral, a temperatura chega em torno de 20 graus na madrugada e a máxima fica em torno de 30 a 31 graus", afirmou o meteorologista.

Questionado se a mínima de 20 graus aguardada para a RMR é considerada normal, Roberto disse que sim. “Setembro ou outubro vão ter um padrão diferente. Mas no mês de agosto, junho, julho, podemos ter valores nesse patamar", relatou.

Além de mínima de 20 e máxima de 30 graus para a RMR e Zona da Mata, ele também aponta a mínima de 17 e máxima de 30 graus para o Agreste. Já para o Sertão, a previsão é de mínima de 16 e máxima de 34 graus durante este mês.

Previsão do tempo para o final de semana

Para esta sexta-feira (1º), a previsão é de chuva fraca e isolada no período da noite na RMR, Zona da Mata e parte do Agreste. Essas precipitações devem persistir nas primeiras horas do sábado (2), mas o sol deve predominar da data.

"No sábado, durante o dia, vai aumentar a nebulosidade, principalmente na Mata Sul e Agreste, onde devem acontecer pancadas de chuvas a partir da tarde, podendo ter intensidade de fraca a moderada. No Sertão, o dia será ensolarado", afirmou Roberto.

Para o domingo (3), a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva de fraca a moderada na Zona da Mata Sul, e precipitações fracas e isoladas na Zona da Mata Norte e RMR.

"O Agreste ficará com muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas. Já no Sertão, haverá nebulosidade, podendo acontecer chuvas fracas e bem pontuais no Sertão do São Francisco, mas a previsão é de sol entre nuvens", informou o meteorologista.

Veja também