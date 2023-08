A- A+

CONSCIENTIZAÇÃO Agosto Dourado: UFPE promove ações educativas sobre amamentação no Shopping Guararapes No evento, professores e alunos do curso de Enfermagem se reúnem para passar informações importantes sobre a temárica

Em respeito ao Agosto Dourado, mês de conscientização sobre a amamentação e aleitamento da mulher no Brasil, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ao lado do Shopping Guararapes, uma ação educativa, com informações importantes sobre a temática, que serão disseminadas por professores e alunos do curso de Enfermagem da instituição.

O evento acontece entre sábado (19), das 9h às 20h, e domingo (20), das 12h às 20h, no próprio shopping, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR). No local, os participantes terão acesso a informações variadas sobre aleitamento materno, abordando benefícios, técnicas adequadas, legislação, redes de apoio, ordenha, armazenamento do leite e superação de desafios comuns da amamentação, como ingurgitamento, fissuras mamilares e mastite.

Os condutores do evento estarão sob o comando das professoras Cleide Maria Pontes e Luciana Pedrosa Leal, além de uma equipe composta por oito docentes, 18 alunos da graduação em Enfermagem e 13 mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem.

As atividades incluem vídeos, discussões interativas, demonstrações práticas com modelos educativos de mamas e conversas individuais, com o objetivo de compartilhar conhecimento e esclarecer dúvidas sobre a amamentação. Para além disso, a intenção principal é equipar os participantes com ferramentas para apoiar mães, parceiros e famílias envolvidas na amamentação.

