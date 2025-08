Agosto Dourado: SES-PE promove ações de incentivo ao aleitamento materno durante o mês

A- A+

Em alusão ao Agosto Dourado, campanha que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) promove, ao longo deste, uma série de ações de conscientização.

Com o tema central voltado à construção de redes de apoio sustentáveis, a programação envolve seminários presenciais e webpalestras, com o objetivo de fortalecer a conscientização sobre a importância do aleitamento materno.

“É importante esclarecer que o leite materno é considerado um alimento completo. Contém anticorpos, água, gorduras, proteínas e vitaminas. Em sua composição, ele oferece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê e sua proteção contra infecções. Também é fundamental no combate à desnutrição, contribuindo diretamente para a redução da taxa de mortalidade infantil”, destacou a técnica da Gerência de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente e coordenadora do Programa Estadual de Aleitamento Materno da SES-PE, Marta Rejane.

Agosto Dourado

A agenda do Agosto Dourado tem início na próxima sexta-feira (8), com o Seminário Estadual “Juntos pela Amamentação: PE Construindo Redes de Apoio Sustentáveis”, que será realizado das 8h30 às 12h, no Auditório Alice Figueira, localizado no Imip, na Boa Vista, área central do Recife.

A mesa de abertura contará com representantes do Ministério da Saúde, da SES-PE, do Imip e de entidades parceiras, como a Sociedade Pernambucana de Pediatria (Sopepe). Na ocasião, será realizada a palestra “Amamentação: Apoie em Todas as Situações”, com a nutricionista e consultora técnica do Ministério da Saúde, Renara Guedes Araújo, e participação da médica pediatra Tarciana Mendonça.

Já no dia 14 de agosto, às 10h, será transmitida ao vivo, no canal da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (Esspe), no YouTube, a webpalestra “O porquê da Importância da Rede de Banco de Leite Humano no Apoio à Amamentação”.

A convidada é Vilneide Maria Santos Braga Diégues Serva, médica pediatra, mestre em Saúde Materno-Infantil, coordenadora do Banco de Leite Humano do Imip e referência técnica nacional em aleitamento materno. A mediação será conduzida por Marta Rejane, referência técnica estadual do Programa de Aleitamento Materno da SES-PE.

Encerrando a programação, no dia 21 de agosto, das 9h às 12h, será realizado o seminário “Manejo da Amamentação na Atenção Primária”, no auditório da sede da SES-PE, no bairro do Bongi, Zona Oeste da cidade. A abertura contará com a presença de gestores estaduais e da pediatra Vilneide Braga Serva.

Na sequência, a enfermeira e doutora em Saúde da Criança e do Adolescente, Vilma Costa de Macêdo, ministrará a palestra principal, abordando o manejo adequado da amamentação no contexto da Atenção Primária, com foco em práticas de cuidado, políticas públicas e educação em saúde.

Onde doar

Em Pernambuco, o apoio à amamentação conta com 11 Bancos de Leite Humano, entre eles os localizados no Hospital Dom Malan, Hospital Agamenon Magalhães, Hospital Barão de Lucena, CISAM/UPE – AME, Hospital das Clínicas de Pernambuco e Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (Imip), que também abriga um Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno.

Além disso, há três Postos de Coleta de Leite Humano, situados na Policlínica e Maternidade Prof. Arnaldo Marques e no Hospital Guararapes, facilitando o acesso da população a esses serviços.

O estado também dispõe de 24 Salas de Apoio à Amamentação, distribuídas em diversas instituições e hospitais, como a Faculdade Asces, Hospital Memorial Guararapes, Hospital Dom Malan, Hospital Agamenon Magalhães, Hospital Barão de Lucena, Hospital das Clínicas da UFPE, Imip, entre outros.

Por fim, o programa Iniciativa Hospital Amigo da Criança (Ihac) reúne 13 unidades hospitalares que são referência em qualidade e humanização no atendimento durante a gestação, o parto, o nascimento e o período neonatal precoce, com ênfase na proteção, na promoção e no apoio ao aleitamento materno.

Entre essas unidades estão o Hospital e Maternidade Santa Maria, Hospital Dom Malan, Hospital das Clínicas, Hospital Agamenon Magalhães, Hospital Barão de Lucena, Imip, Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros (Cisam), Apami de Vitória de Santo Antão, Policlínica, entre outros. Em 2024, foram distribuídos 8.503,4 litros de leite humano em Pernambuco.

Com informações da assessoria



Veja também