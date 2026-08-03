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Violência contra mulher Agosto Lilás: operação da PCPE mobiliza 15 delegacias na luta contra violência de gênero Até sexta-feira (7), equipes da Polícia Civil estarão atuando de forma conjunta para acelerar e fortalecer investigações

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deu início, no último sábado, à Operação 7/8. A iniciativa, por meio do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), faz parte da programação do Agosto Lilás. O mês é dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Todas as 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) distribuídas por Pernambuco estão mobilizadas na operação, que segue até a próxima sexta-feira (7), data que marca os 20 anos de criação da Lei Maria da Penha.

Nos próximos dias, as equipes estarão atuando de forma conjunta para acelerar e fortalecer as investigações policiais, tal como para ampliar ações de repressão aos crimes praticados contra as mulheres.

Estão sendo realizados mutirões cartorários, de forma simultânea, em todas DEAMs. O objetivo é focar na conclusão de inquéritos policiais, análise de denúncias, cumprimento de mandados e encaminhamento dos procedimentos ao Poder Judiciário e à Rede de Enfrentamento e Proteção à Mulher. De forma paralela, policiais civis vão atuar para localizar e prender agressores. A ação também busca prevenir novas ocorrências.

Canais de atendimento

De acordo com o DPMUL, a participação da sociedade é importante no enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo o departamento, diversos canais de atendimento podem ser utilizados como forma de ajudar as vítimas.

Através da plataforma 197 Mulher, é possível registrar Boletim de Ocorrência, solicitar Medidas Protetivas de Urgência e obter informações sobre a rede de proteção de forma totalmente online, rápida e segura.

No caso de situações de emergência ou violência em andamento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190. Denúncias e orientações também podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher, no 180, serviço gratuito e anônimo. Além disso, as vítimas podem buscar atendimento presencial em qualquer Delegacia de Polícia de Pernambuco.

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